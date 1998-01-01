Highlight مرحبًا بك في

نحن فخورون بكوننا أفضل شركة خدمات إنتاج إسرائيلية وفلسطينية للإنتاج الدولي. ستجد أدناه معلومات حول خدمات الإنتاج الإسرائيلية والفلسطينية لأي فيلم أو فيديو أو مشروع تلفزيوني في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية. سنبذل قصارى جهدنا لضمان نجاح الإنتاج وأن تجربتك في إسرائيل مرضية وممتعة على حد سواء.

تجربتنا منذ عام 1998، قدمت Highlight Films طواقم كاميرات وخدمات إنتاج لمئات من المنتجات العالمية، في القدس وتل أبيب وأماكن أخرى. لقد عقدنا شراكة مع المنتجات الأمريكية والكندية والأوروبية والآسيوية التي تصل إلى إسرائيل وفلسطين. نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات والإنتاج في إسرائيل لإنتاج مجموعة متنوعة من التنسيقات السمعية والبصرية: الأخبار والأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو للشركات والإنتاج التلفزيوني. من البحث والأفكار إلى محو المواقع، وخدمات التصوير والتحرير والارتباط. يطلب بعض عملائنا الحصول على وظيفة سريعة، مثل استئجار طاقم تصوير في تل أبيب ليوم واحد؛ قد تستغرق الإنتاجات الأخرى – التلفزيون أو الأفلام أو الشركات – أسابيع من الإنتاج المسبق والتصوير. يتولى القائمون على الخبرة لدينا إدارة المشاريع في جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. تعد Highlight Films بمثابة محطة إنتاج واحدة: نحن متخصصون في تلبية احتياجات العملاء من جميع أنحاء العالم، وزيارة المواهب والمنتجين.

فريق تسليط الضوء على الأفلام يمكن لمنتجينا توفير أي خدمات إنتاج الأفلام والتلفزيون والفيديو في إسرائيل وفلسطين. بصفتنا الشركة الرائدة في مجال الإنتاج في إسرائيل، لدينا مجموعات الكاميرات الخاصة بنا ، معدات القبض والأضواء. نقوم بتحريرها ونشرها في مرافق الإنتاج الخاصة بنا، وبالتالي يمكننا الحفاظ على تكلفة الإنتاج منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تعلمنا العديد من الطرق الإبداعية لتوفير المال دون المساس بالجودة … يعتقد الكثيرون أنه من المستحيل على الإسرائيليين والفلسطينيين العمل معًا، لكننا نثبت عكس ذلك. تفخر Highlight Films بمواصلة هذا التعاون بشكل يومي في القدس وأماكن أخرى. في العديد من الإنتاجات، يتعين على طواقم الأفلام / الإنتاج الزائرة عبور الحدود بين الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية. في الختام، نحن نعرف كيفية التخطيط بشكل صحيح والطرق والإجراءات الواجب اتباعها من أجل جعل العبور سريعًا وآمنًا وفعالًا.

اللغات الإنجليزية، الفرنسية ، الألمانية ، العربية ، الإسبانية ، الروسية ، العبرية.

فيلم في إسرائيل ترتبط خدمات الإنتاج الإسرائيلية الخاصة بنا بإنتاج الفيديو والصور الثابتة. تتوفر كاميرات الأفلام وطواقم كاميرات الأفلام الاحترافية في إسرائيل وفلسطين (35 ملم / 16 ملم). ومع ذلك ، يرجى العلم أنه لا توجد معامل معالجة تجارية في البلاد.

طاقم الكاميرا في إسرائيل تعمل أطقم كاميرات الفيديو ومحررات الفيديو لدينا في جميع صيغ كاميرات HD و 4 K: RAW و HDCAM و XDCAM. تستخدم أطقم الكاميرات لدينا كاميرات Sony و Canon و Panasonic 4K / HD ، بالإضافة إلى كاميرات ARRI و RED و BlackMagic 4K و 6K و 8K. جميع مدراء التصوير الفوتوغرافي لدينا ، مصورين ، رجال صوت وغيرهم من المهنيين ذوي الخبرة في الإنتاج الدولي

استوديو الإنتاج تقع استوديوهات الإنتاج في إسرائيل على مشارف تل أبيب ، على بعد دقائق فقط من طريقين رئيسيين رئيسيين وعلى بعد 15 دقيقة بالسيارة من وسط تل أبيب. يقع استوديو الإنتاج الفلسطيني في وسط مدينة رام الله. لدينا إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من استوديوهات التصوير في إسرائيل: من أكشاك مقدمات ews الصغيرة إلى استوديوهات متعددة الكاميرات مجهزة بالكامل. بالنسبة إلى منتجات القدس ، يمكننا دائمًا إيجاد حلول سريعة وكافية.

غرف تحرير الفيديو لدينا محررات فيديو احترافية في المنزل وتحت الطلب في كل من إسرائيل وفلسطين. تتوفر مجموعات تحرير Avid Media Composer و- Adobe Premiere في جميع أنظمة التحرير. الإدارات الفنية في تل أبيب ورام الله مجهزة بالكامل لرقمنة جميع الأشكال وتحريرها ولعبها. نحن نقدم لعملائنا وحدات تحرير الأجهزة المحمولة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وسوف نقدم اتصال تحميل سريع في أي مكان تحتاج إليه.

الإعلام والبث في إسرائيل لدينا الاستوديو في المنزل قادر على التعامل مع معظم صيغ الفيديو والصوت الرقمية والتناظرية. بناءً على ذلك، لدينا أحدث Adobe CS بما في ذلك After Effects و Avid MC suitesلتحرير الفيديو. لدى مكاتب تل أبيب اتصال تحميل سريع للألياف البصرية لتحميل ومشاركة الملفات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا توفير خدمات الوصلة الصاعدة للأقمار الصناعية، بما في ذلك خدمات البث المباشر والتشغيل المباشر في أي مكان في إسرائيل والمناطق الفلسطينية.

يما يلي بعض المؤشرات والروابط للخدمات التي نقدمها التصوير الجوي يتضمن أرشيفنا الشامل عدة ساعات من لقطات جوية HD و- 4K لإسرائيل، تم تصويرها من طائرات الهليكوبتر والطائرات الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، لدينا خبرة كبيرة في استخدام طائرات بدون طيار تحمل كاميرات HD / 4K مستقرة، وكانت النتائج رائعة.



بالنسبة لتصوير الصور الجوية، يمكننا اقتراح أحد أطقم الطائرات بدون طيار الممتازة لدينا، أو ترتيب طائرة هليكوبتر تناسب أي كاميرات مثبتة احترافية. في بعض الحالات، يستطيع المصور الخاص بك الطيران، بينما في حالات أخرى، سيتعين على المصور الإسرائيلي أن يصور لك. قبل الإقلاع، سوف نقوم بترتيب جميع تصاريح الطيران والمعدات وخطة إطلاق النار.

التصوير تحت الماء نحن نقدم خدمات الإنتاج تحت الماء في شواطئ إسرائيل المتوسطية (قيصرية، يافا، روش هانيكرا) وفي خليج إيلات. سيصور مصور محترف تحت الماء أغلفة كاميرا 4K أو HD مضادة للماء.

خدمات الإنتاج الإسرائيلية – التلفزيون تتمتع Highlight Films بأكثر من 21 عامًا من الخبرة في الإنتاج في إسرائيل وفلسطين والأردن وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. لقد قمنا بإدارة برامج الاستوديو والأفلام الوثائقية وتنسيقات الواقع والأفلام الوثائقية والميزات المتعلقة بالرياضة وغيرها. لذلك يمكن لمنتجينا تجميع أفضل الطواقم المحلية الممكنة في إسرائيل أو الضفة الغربية أو غزة. سواء الأفراد أو المعدات أو الخدمات اللوجستية – يمكننا أن نؤكد لكم أعلى المستويات المهنية على جميع الجبهات.