Highlight Films影业欢迎您！我们是以色列跨国视频和电影制作领域最好的公司

您可以在以下页面找到有关以色列出品的，关于以色列和巴勒斯坦地区的电影，视频或电视节目制作服务的信息。我们将竭尽所能，确保制作成功，并确保您在以色列获得专业，愉快且满意的拍摄体验。

Highlight Films视频电影制作简历： 自1998年以来，Highlight Films已为在耶路撒冷，特拉维夫等地的数百场跨国影视制作提供了摄制组和制作服务。 我们已经成功与那些来以色列和巴勒斯坦拍摄的美国，加拿大，欧洲和亚洲影片制作商进行合作拍摄。 我们为在以色列拍摄的影片提供多样化的制作服务和设施，制作内容包括：新闻，纪录片，企业视频和电视节目。 我们提供从前期调研和创意创作到明确拍摄位置，实际拍摄，视频编辑和上行链接服务。 我们也提供短期的制作服务，例如在特拉维夫按天数雇用摄影人员；我们将协助完成其他制作（电视，电影或视频制作）可能需要数周的时间准备制作和拍摄。 我们有经验丰富的工作人员负责管理以色列，巴勒斯坦西岸和加沙地区的视频制作项目。Highlight Films是一家一站式制作公司：我们专注于满足世界各地客户，独立创作者和制作人的各种视频制作需求。

HIGHLIGHT FILMS 团队 我们的制片人可以在以色列提供任何电视，电影和视频制作服务。 作为以色列领先的视频公司，我们拥有自己的摄像机，手提设备和照明设备。 我们拥有可以进行影片制作和剪辑的设备，因此我们可以降低制作与拍摄的成本。 此外，我们还拥有许多创新的方法来节省资金的同时又不影响影片质量。 许多人认为，以色列人和巴勒斯坦人不可能一起工作，但是在我们这里事实是相反的。 Highlight Films 影业对每天都能够促进以色列人与巴勒斯坦人在耶路撒冷和其他地方持续合作而感到自豪。 在我们制作的流程中，来访的电影/制作人员必须在以色列和巴勒斯坦领土之间来回进行拍摄。 总而言之，我们知道如何正确地进行规划，以及遵循哪些方法和程序来使以色列与巴勒斯坦地区的合作拍摄更加快速，安全和高效。

以下是我们提供的服务的一些指标和链接： 语言：

英语，法语，德语，阿拉伯语，西班牙语，俄语，希伯来语

在以色列拍摄电影 （FILM IN ISRAEL)： 我们在以色列的制片服务涉及视频制作和静态图片拍摄。我们在以色列拥有专业的电影拍摄相机和专业电影摄制组（35毫米/ 16毫米）。但是请注意，该国没有商业化电影加工实验室。

以色列摄制组 我们的摄像机工作人员和视频编辑人员可以使用所有HD和4K摄像机格式：RAW，HDCAM和XDCAM。 我们的摄制组使用Sony，Canon和Panasonic 4K / HD摄像机，以及ARRI，RED和BlackMagic 4K，6K和8K摄像机。 我们所有的摄影导演，摄影师，音响师和其他专业人员均具有国际制片经验。

制片工作室 我们的以色列制片工作室位于特拉维夫市郊，距两条主要公路仅数分钟路程，距特拉维夫市中心15分钟车程。 我们的巴勒斯坦制片工作室位于拉马拉市中心。 我们可以使用以色列的各种摄影工作室：从小型的新闻主持移动工作室到设备齐全的多镜头摄影棚。至于在耶路撒冷的拍摄服务，我们总能快速找到解决方案。

视频编辑工作室 我们在以色列和巴勒斯坦都有专业的视频编辑人员，随时都能为您服务。 我们拥有的Avid Media Composer和Adobe Premiere编辑套件可在所有不同的编辑系统上使用。 特拉维夫和拉马拉的技术部门拥有齐全的配置，可以数字化，编辑和播放任意格式的视频及影片。 我们为客户提供笔记本电脑上的移动编辑系统，并将在您需要的任何地方提供快速上传网络连接。

以色列的媒体与直播 我们的内部工作室能够处理大多数数字，视频和音频格式。 因此，我们拥有最新的Adobe CS，包括After Effects，Avid MC套件和360视频编辑套件。 我们的特拉维夫办事处具有快速的光纤上传网络连接，可用于在线上传和文件共享。 此外，我们可以在以色列和巴勒斯坦地区的任何地方提供卫星网络上行连接服务，包括直播和在线播放服务。

航拍 我们广泛的视频素材库包含数小时的以色列4k清晰度和高清的航拍影像视频，这些视频是用直升机和轻型飞机拍摄的。 此外，我们在使用搭载稳定的HD / 4K摄像机的无人机方面经验丰富，拍摄出的效果非常出色。 如果您想要制作航拍视频，建议您可以采用我们优秀的无人机团队，或我们会为您安排一架直升机，配备各种齐全的特殊摄影设施。 在某些情况下，您的摄影师可以亲自乘坐直升机，而在其他情况下，将有我们的摄影师为您拍摄。 起飞前，我们将安排所有的飞行许可证，设备和拍摄计划。

水下拍摄 我们在以色列地中海沿岸（凯撒利亚，贾法，罗什·汉尼克拉）和埃拉特湾提供水下视频拍摄服务。 专业的水下摄影师将使用防水的4K或具有防护的高清相机进行拍摄。

以色列制片服务–电视栏目 Highlight Films在以色列，巴勒斯坦，约旦和整个中东地区拥有超过21年的制片经验。 我们管理与参与过制作各种节目：纪录片，真人记实节目，真人秀与体育有关的记录影片等。 因此，我们的制片团队可以在以色列，巴勒斯坦西岸或加沙地带召集最优秀的当地工作人员。我们可以向您保证在人员，设备或后勤这几个方面为您提供当地最好与最专业的服务。